Дожди в Москве будут идти до пятницы Синоптик Ильин: в Москве до пятницы ожидаются дожди

Москва12 окт Вести.До конца рабочей недели в столице России будет достаточно теплая погода, но при этом дождливая, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Сегодня в Москве может потеплеть до +16…+17 °C. Но в столице пройдет небольшой дождь. И подобные дожди будут наблюдаться до четверга. В пятницу уже без осадков и достаточно солнечно сообщил он

Синоптик отметил, что в понедельник и вторник (12-13 октября) ожидается достаточно плотный ветер до 6-11 м/с.

Со вторника по четверг дневная температура воздуха будет меняться в пределах +9…+14 °C. В пятницу может подняться до +15…+17 °C. Самая холодная ночь будет со среды на четверг - +2…+7 °C. В остальные ночи в пределах +4…+9 °C отметил он

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщил, что климатическая и метеорологическая зима отличаются принципами определения и сроками наступления. В Москве в этом году метеорологическая зима ожидается позже обычного.

Метеорологическая зима - это период в текущем году, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже 0 °C (обычно это условие должно выполняться не менее 5 дней подряд). Она привязана к реальной погоде конкретного года и наступает в разное время. Например, в Москве она может прийти в конце октября или в декабре в зависимости от сезона.

Климатическая зима - это усредненное многолетнее понятие (часто рассчитываемое по нормам за 30 лет), которое описывает привычный, статистический срок наступления и окончания холодов для конкретного региона.

Согласно прогнозу синоптика, климатическая зима привязана к многолетним погодным данным, а сроки метеорологической зависят от синоптических условий.