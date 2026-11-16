Москва16 ноя Вести.К концу недели климат в российской столице будет напоминать дождливый октябрь. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Однако, по прогнозам метеорологов, из-за вторжения в Россию циклона, в начале недели в Москве ожидается 5-сантиметровый снежный покров.

А в Москве… 5 см, что очень много по меркам ноября. Правда, пролежат эти сугробы недолго, ведь похолодание, связанное с холодным фронтом циклона, окажется кратковременным. Сегодня и завтра в столице +2…4, на пике снегопада не выше +1, но уже в четверг и пятницу резко потеплеет до +5…+6. И погода станет напоминать скорее дождливый октябрь, нежели последние недели осени сообщили специалисты

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября в Москве выпало от 25 до 28% месячной нормы осадков. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, которые приводит RT, после обильных дождей лидером по осадкам стал Волоколамск – около 22 мм.