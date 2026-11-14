В Москве выпало не менее четверти месячной нормы осадков Синоптик Шувалов: 25-28% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва14 ноя Вести.В ночь на 14 ноября в Москве выпало от 25 до 28% месячной нормы осадков. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, которые приводит RT, после обильных дождей лидером по осадкам стал Волоколамск – около 22 мм.

В Можайске и Новом Иерусалиме — 21 мм осадков. А вот в Москве — 13 мм и в Тушино — 15 мм осадков. Меньше всего осадков выпало в Серпухове — 12 мм. … В Москве выпало 25—28% месячной нормы осадков сказал Шувалов

Синоптик подчеркнул, что днем 14 ноября в Москве будет облачно, однако в следующие два дня будет солнечно. Температура воздуха днем составит +4 градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков заявил, что во второй половине ноября в Центральной части России температурный режим окажется почти в 3 раза теплее нормы.