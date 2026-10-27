Москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные Синоптик Шувалов: погода в Москве начнет меняться в выходные

Москва27 окт Вести.До конца рабочей недели существенных изменений в погоде в Москве не произойдет, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Но, как указал синоптик в беседе с RT, все изменится уже в выходные.

В Москве на этой неделе ночами ожидается температура от +1 до +4 градусов, пояснил Шувалов. Днем, по его словам, воздух может прогреваться до 10-12 градусов тепла.

При этом по-прежнему будут сохраняться слабые ночные заморозки в восточной части Московской области — около -2…0 градусов добавил Шувалов

Также, по его словам, продолжит дуть юго-восточный ветер, скорость которого будет от трех до восьми метров в секунду.

Все изменения начнутся в выходные и в начале следующей недели. Начнется все, видимо, со снижения температуры указал Шувалов

Синоптик отметил также наличие незначительных осадков. При этом, по его словам, "более значительные осадки подойдут в районе 5—6 ноября".