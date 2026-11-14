Синоптик спрогнозировал сохранение теплой погоды во второй половине ноября Заводченков: в Центральной России сохранится плюсовая температура в ноябре

Москва14 ноя Вести.Во второй половине ноября в Центральной части России температурный режим окажется почти в 3 раза теплее нормы. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

На Русской равнине средняя температура прогнозируется на 3-5 градусов выше многолетних значений. Например, в Центральной России по меньшей мере вплоть до середины следующей недели существенные осадки маловероятны, только в субботу дожди. А температурный режим окажется почти в 3 раза теплее, нежели положено по климату - в полуденные часы до + 3... +5 градусов отметил он

Ранее эксперт рассказал, что в Элисте из-за прихода атлантического циклона за сутки выпадет месячная норма осадков.