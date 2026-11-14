Заводченков: в северных районах Сибири будет на 8-10 градусов теплее нормы

Заводченков рассказал о климатических изменениях в северных районах Сибири Заводченков: в северных районах Сибири будет на 8-10 градусов теплее нормы

Москва14 ноя Вести.В северных районах Сибири ожидается температура на 8-10 градусов теплее нормы. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, эти процессы будут обусловлены перегревом, который произойдет из-за смещения воздушных масс.

В ближайшие дни в атмосфере над европейской Россией вновь начнет формироваться блокирующий процесс. Южные и средние широты региона окажутся в области антициклона, так что здесь установится довольно комфортная, тихая и сухая погода сообщил он

Эксперт пояснил, что этот очаг вытеснит атлантические циклоны в северные широты.

Эти вихри, смещаясь вдоль арктического побережья, станут закачивать в его область согретые Гольфстримом воздушные массы, не оставляя никаких шансов зиме. В результате перегрев на территории России станет увеличиваться, причем самые значительные отклонения будут наблюдаться за Уралом. Например, жителей северных районов Сибири ждет погода на 8-10 градусов теплее обычного. И теперь здесь будут велики шансы на обновление метеостатистики добавил Заводченков

Ранее эксперт рассказал, что в Элисте из-за прихода атлантического циклона за сутки выпадет месячная норма осадков.