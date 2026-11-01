Москва1 нояВести.Предстоящая зима в Сибири может оказаться самой теплой за последние 100 лет, при этом ожидается аномальное количество снега. Такой прогноз озвучил проректор Сибирского федерального университета, специалист по вопросам изменения климата Сергей Верховец в беседе с ТАСС.
Для Сибири прогнозы в основном сходятся в одном: зима ожидается аномально теплой, но при этом очень снежной, что уже чувствуется в Красноярском краеотметил ученый
По его словам, главной особенностью станет исключительное количество снега в связи с так называемыми "ныряющими" теплыми и снежными циклонами с северо-запада. При этом, согласно прогнозу климатолога, в декабре в Сибири возможны непродолжительные периоды аномальных морозов.
Ранее сообщалось, что метеорологическая зима ожидается в Москве во второй половине ноября, а устойчивый снег ляжет не ранее конца ноября - начала декабря.