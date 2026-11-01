Климатолог Верховец: в Сибири ожидается самая теплая зима за последние 100 лет

Климатолог прогнозирует Сибири многоснежную и аномально теплую зиму Климатолог Верховец: в Сибири ожидается самая теплая зима за последние 100 лет

Москва1 ноя Вести.Предстоящая зима в Сибири может оказаться самой теплой за последние 100 лет, при этом ожидается аномальное количество снега. Такой прогноз озвучил проректор Сибирского федерального университета, специалист по вопросам изменения климата Сергей Верховец в беседе с ТАСС.

Для Сибири прогнозы в основном сходятся в одном: зима ожидается аномально теплой, но при этом очень снежной, что уже чувствуется в Красноярском крае отметил ученый

По его словам, главной особенностью станет исключительное количество снега в связи с так называемыми "ныряющими" теплыми и снежными циклонами с северо-запада. При этом, согласно прогнозу климатолога, в декабре в Сибири возможны непродолжительные периоды аномальных морозов.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима ожидается в Москве во второй половине ноября, а устойчивый снег ляжет не ранее конца ноября - начала декабря.