Тишковец сообщил о завершении перехода к зимнему типу погоды в Сибири

В Сибири осадки перейдут в снег из-за вторжения арктического воздуха Тишковец сообщил о завершении перехода к зимнему типу погоды в Сибири

Москва28 окт Вести.В Европейской России сохранится преимущественно солнечная погода, а в Сибири, из-за вторжения арктических воздушных масс, ожидаются осадки с переходом в снег. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, погода на Русской равнине и в Сибири 28 октября останется контрастной.

На большей части Европейской территории России, благодаря антициклону будет преимущественно солнечно, и только на север региона смогут пробиться массивы дождевых туч. За Уралом небо окутают поля фронтальной облачности, несущие с собой арктические воздушные массы...и здесь осадки опять начнут переходить в снег. Из-за этого вторжения перестройка атмосферных процессов на зимний лад в верховьях Енисея и Приангарье полностью завершится отметил Тишковец

Ранее сообщалось, что в окрестностях Байкала в ближайшие два-три дня ожидаются резкие перепады давления и переменчивая погода.