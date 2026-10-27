Резкие перепады давления и перемена погоды ожидаются в окрестностях Байкала Резкие перепады давления и перемена погоды ожидаются в окрестностях Байкала

Москва27 окт Вести.В окрестностях Байкала в ближайшие два-три дня ожидаются резкие перепады давления и переменчивая погода. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сильные разнонаправленные перепады давления большой амплитуды (до 10–20 мм рт. ст.) ожидаются в ближайшие 2–3 суток в окрестностях Байкала — в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и прилегающих населенных пунктах говорится в сообщении

Уточняется, что причиной этому станет крупный циклон диаметром около 1 000 километров, который пронесется через регион с севера на юг и принесет с собой. кроме перепадов давления, дожди и сильный ветер.

В Братске 28 октября давление снизится с текущих 762 до около 752 мм рт. ст., а затем вернется обратно к высоким значениям и превысит 770 мм рт. ст.

Иркутск, Улан-Удэ и Чита окажутся на пути циклона чуть позже – в ночь с 28 на 29 октября там будет наблюдаться минимум атмосферного давления, а уже в следующие сутки этот показатель поднимется до 770 мм рт. ст. и выше.