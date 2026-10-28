Москва28 октВести.В Забайкальском крае объявлено экстренное предупреждение из-за очень сильного ветра, который ожидается 29 октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 29 октября местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер 25 м/с и болееговорится в канале ведомства на платформе MAX
Спасатели настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности, укрепить слабо закрепленные конструкции, кровельное покрытие, не оставлять автомобили вблизи деревьев, зданий, сооружений, рекламных щитов.