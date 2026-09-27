МЧС: дождь со снегом и сильный ветер ожидают в Забайкалье в начале недели

МЧС Забайкалья выпустило экстренное предупреждение с связи с непогодой МЧС: дождь со снегом и сильный ветер ожидают в Забайкалье в начале недели

Москва27 сен Вести.Экстренное предупреждение, связанное с прогнозом погоды, выпустило на 28-30 сентября управление МЧС России по Забайкальскому краю, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

… в течение 28-30 сентября по Забайкальскому краю ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные, установление временного снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах снежные накаты, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с, по южной половине края до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 8 градусов и более написали в ведомстве

Граждан попросили проверять перед использованием печи и нагревательные электроприборы, укрепить кровли и слабо закрепленные конструкции, не оставлять автомобили под деревьями и соблюдать дистанцию на дорогах.