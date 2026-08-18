МЧС Северной Осетии предупредило о возможности схода селей в горах

В горах Северной Осетии на фоне непогоды могут сойти сели МЧС Северной Осетии предупредило о возможности схода селей в горах

Москва18 авг Вести.Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания предупредило о серьезном ухудшении погоды в регионе, в связи с чем в горах могут сойти сели.

Комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, и сильным ветром до 20-25 м/с, на реках повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема проинформировало ведомство в мессенджере MAX

В управлении МЧС уточнили, что непогода ожидается местами до конца суток 18 августа, а также 19 и 20 августа.

Там подчеркнули, что в связи с неблагоприятными погодными условиями существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций.