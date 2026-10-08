В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение из-за опасного ветра Штормовое предупреждение из-за опасного ветра объявлено в Сахалинской области

Москва8 окт Вести.Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Сахалинской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Утром и днем 9 октября в Северо-Курильском муниципальном округе прогнозируется западный ветер 25-30 м/с. Возможно увеличение ДТП, падение слабоукрепленных конструкций, а также нарушения условий жизнедеятельности населения, систем ЖКХ и энергоснабжения говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС рекомендовали жителям остерегать обрыва проводов, падения деревьев и элементов конструкций зданий и сооружений.