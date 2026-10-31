На Сахалине и Курилах ожидаются сильные осадки, гололед и ураганный ветер В девяти районах Сахалина ожидаются сильные осадки и штормовой ветер

Москва31 окт Вести.В девяти районах Сахалинской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 ноября в Александровск-Сахалинском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Смирныховском, Тымовском и Углегорском районах ждут сильный снег, гололед, а на побережьях - ветер до 32 метров в секунду, с утра - порывы до 35 метров в секунду.

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", ночью и в первой половине дня 1 ноября … ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, ветер на побережьях до 32 м/с, с утра порывы до 35 м/с говорится в публикации

Днем 1 ноября в Курильском и Южно-Курильском районах ожидается ветер до 30 метров в секунду, местами порывы до 35 метров в секунду. На юге Сахалина пройдет умеренный снег, на севере - сильный. На побережьях ветер достигнет 20 метров в секунду, с утра - до 28 метров в секунду, не исключен гололед.

С середины дня 1 ноября у Охотоморского побережья Итурупа прогнозируют сильное волнение - волны от 4 метров. Возможны подтопления низменных участков и повреждения объектов на берегу. явление продержится до утра 2 ноября.

В Курильском и Южно-Курильском районах днем 1 ноября ожидается ураганный ветер.