Ураганный ветер и сильные дожди прогнозируются на Курильские островах Гидрометцентр: сильные дожди и ураганный ветер ожидаются на Курилах

Москва27 окт Вести.На Курильских островах в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ураганный ветер, который местами может достигать 30 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

На Курильских островах сильный дождь, ветер 18-23 метра в секунду, и 29 октября на севере - 25-30. Это тогда же, когда Чукотка будет задета уточнила метеоролог

По ее словам, на Дальнем Востоке действует целая серия циклонов, в результате чего возникает контраст холодного воздуха с севера и более теплого воздуха над океаном, что создает условия для усиления ветра и выпадения осадков.