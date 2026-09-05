Москва5 сенВести.В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидается резкое ухудшение погоды, в горах возможен ветер до 20 м/с и мокрый снег. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, регион окажется под влиянием мощного циклона.
Ночью неустойчивая погода будет на юге Дальнего Востока и в Якутии. Здесь циклон выходит через Амурскую область и идет на Якутию. И Якутия будет под влиянием предыдущего циклона, в тылу которого тоже будет происходить заток холодаотметила Макарова
Она добавила, что в Амурской области и на севере Хабаровского края прогнозируются сильные ливни и грозы. А в горных районах и на побережье ситуация осложнится мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.