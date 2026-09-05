Гидрометцентр: дожди с мокрым снегом прогнозируются на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке ожидается резкое ухудшение погоды в ближайшие дни

Москва5 сен Вести.В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидается резкое ухудшение погоды, в горах возможен ветер до 20 м/с и мокрый снег. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, регион окажется под влиянием мощного циклона.

Ночью неустойчивая погода будет на юге Дальнего Востока и в Якутии. Здесь циклон выходит через Амурскую область и идет на Якутию. И Якутия будет под влиянием предыдущего циклона, в тылу которого тоже будет происходить заток холода отметила Макарова

Она добавила, что в Амурской области и на севере Хабаровского края прогнозируются сильные ливни и грозы. А в горных районах и на побережье ситуация осложнится мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.