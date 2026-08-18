В среду в четырех регионах России ожидается шторм с рекордными осадками Синоптики назвали регионы, которые окажутся в эпицентре шторма 19 августа

Москва18 авг Вести.Новгородская, Вологодская, Ярославская и север Тверской области окажутся в эпицентре шторма, ветер может разгоняться там до 20 метров в секунду и более. По прогнозам, в Великом Новгороде всего за сутки может выпасть 76,5 миллиметра или 110 процентов месячной нормы осадков.

Это колоссальные объемы небесной влаги - более семи миллионов тонн воды. Этого количества хватило бы, например, для того, чтобы обеспечить водой всех жителей Москвы почти на два с половиной дня рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

Конечно, цифра является теоретической и показывает общее количество воды, выпавшей в виде осадков на всю территорию города, пояснил синоптик. На практике часть этой воды испарится, часть впитается в землю, а часть будет отведена системами ливневой канализации.

Для столичного региона шторм не представляет угрозы. Москвичей ожидает только похолодание, но сразу на пять градусов.