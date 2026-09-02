Синоптики: в Великом Новгороде за сутки выпадет две трети месячной нормы дождей В Новгородской и Ленинградской областях пройдут мощные ливни

Москва2 сен Вести.В Великом Новгороде за 24 часа выпадет две трети месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, лето на Русской равнине задержалось из-за антициклона.

Однако сегодня циклон усилит свой натиск. Небо на севере Европейской России затянут поля фронтальной облачности. И в этой зоне пройдут интенсивные дожди. Местами может выпасть свыше 20-30 мм влаги сообщили синоптики

Самые обильные осадки ожидаются в Новгородской области, а также в восточных районах Псковской и Ленинградской областей.

В эпицентре стихии окажутся Новгородская область, а также восточные районы Псковской и Ленинградской областей. Например, в Великом Новгороде и Тихвине всего за 24 часа выплеснется сразу две трети месячной нормы осадков. Надо сказать, что столь мощных ливней здесь еще не случалось, по крайней мере, за всю эпоху глобального потепления! рассказали специалисты

Также метеорологи заявили, что дождевые тучи помешают солнцу прогревать землю.

Дождевые тучи существенно ограничат приток солнечного тепла к земной поверхности. В результате дневная температура на северо-западе и в центре России уже не превысит +18...+23. При этом вне зоны ненастья на востоке и юге Русской равнины воздух продолжит хорошо прогреваться, и в Поволжье столбики термометров дотянутся до аномальных +24...+29, а в Причерноморье до +29...+34 дополнили они

По их словам, в ближайшие дни синоптическая ситуация изменится мало.

Из-за противоборства циклона и антициклона температурные контрасты сохранятся. Западные потоки, которые наблюдаются на периферии облачного вихря, и дальше будут нести на северо-запад и в центр Европейской России атлантическую прохладу. А вот на юге и востоке ничто не помешает солнцу раскалять атмосферу. Причем зона аномального тепла теперь захватит и Урал добавили синоптики

По их словам, в Екатеринбурге до конца текущей недели будет солнечно и по-летнему тепло. Воздух прогреется до +25 градусов. Вероятность осадков невелика.

Ранее сообщалось, что Москва в предстоящие выходные ощутит дыхание осени. Согласно прогнозу метеорологов, температура воздуха в столице будет на 2 градуса ниже сентябрьской нормы.