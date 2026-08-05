Синоптик Тишковец рассказал о контрастах погоды на юге и севере России Тишковец: в Волгограде жарко и сухо, в Мурманске - прохладно и дождливо

Москва5 авг Вести.В Волгограде жара достигнет пика в ближайшие дни, в то время как на севере страны – в Мурманске – плотная облачность не позволяет солнцу как следует прогреть воздух. Там столбики термометров поднимаются только до +13. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

При этом он отметил, что Волгограде вероятность осадков стремится к нулю, тогда как в Мурманске, напротив, дождливо.

В Волгограде до конца недели существенные осадки маловероятны. Сегодня еще не слишком жарко – около +33. Но затем зной в городе станет усиливаться. Его пик придется на пятницу-субботу, когда столбики местных термометров могут подняться до +37. На севере будет преобладать дождливая погода. В Мурманске в среду из-за плотной облачности только +13. После этого солнце все чаще сможет выглядывать в разрывах туч, и температурный режим начнет возвращаться в норму. Завтра в столице Заполярья +15, послезавтра +16, а воскресенье вообще потеплеет до +18 отметил синоптик

Тишковец также сообщил, что в Москве жара достигнет максимального размаха в четверг и пятницу, 6 и 7 августа. На выходных столицу освежат дожди, и температура воздуха снизится на несколько градусов.