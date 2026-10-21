МЧС: к берегам Камчатки подходит тихоокеанский циклон с дождем и ветром

К Камчатке приближается тихоокеанский циклон с сильными осадками и ветром МЧС: к берегам Камчатки подходит тихоокеанский циклон с дождем и ветром

Москва21 окт Вести.Тихоокеанский циклон, который принесет сильные дожди и ветер с порывами до 38 м/с приближается к берегам Камчатки. Об этом в MAX сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, влияние циклона будет ощутимо 22 и 23 октября

Днем 22 октября в Петропавловске-Камчатском, местами в Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском, Мильковском, Алеутском муниципальных округах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в горных и предгорных районах на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья говорится в сообщении

Также ожидается восточный ветер силой 18-23 м/с, местами до 30 м/с. Ночью и днем 23 октября подует северо-западный ветер силой 15-20 м/с с усилением до 30 м/с. В ряде округах ожидается ветер до 38 м/с. В ночь на 23 октября осадки и налипание мокрого снега распространятся на Карагинский муниципальный район.

В связи с подходом циклона спасателей переводят в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными.