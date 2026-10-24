Москва24 октВести.Метели и резкое усиление ветра прогнозируются на восточном побережье Чукотского автономного округа. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
На севере Курильской гряды ветер 17-22 м/с, и в Чукотском автономном округе на восточном побережье ветер 20-25 и метелиотметила синоптик
По ее словам, сильный ветер ожидается и в Камчатском крае, а на юго-западном побережье региона 25 октября скорость ветра может достигать 25 м/с.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Сибири сформировался снежный покров высотой до 7 см, в том числе в Томской и Иркутской областях.