МЧС: на побережье Чукотки в течение суток прогнозируется ветер до 25 м/с

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на Чукотке МЧС: на побережье Чукотки в течение суток прогнозируется ветер до 25 м/с

Москва5 ноя Вести.На Чукотке объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным Чукотского УГМС, с 21:00 5 ноября до 21:00 6 ноября 2026 года на побережье Чукотского и Берингова морей прогнозируются порывы ветра до 25 м/с говорится в канале ведомства в MAX

В МЧС уточнили, что ненастье затронет Анадырский и Провиденский муниципальные округа, Эгвекинот и Чукотский район. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности.