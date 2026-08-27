МЧС Чукотки рекомендует не выезжать за пределы Певека из-за сильного ветра МЧС Чукотки: покидать Певек не стоит из-за ветра порывами до 20 м/с

Москва27 авг Вести.Спасатели ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу рекомендуют не покидать город Певек, поскольку в районе населенного пункта ожидается ветер порывами до 20 м/с, сообщил ТАСС со ссылкой на управление ведомства.

27 августа прогнозируется южный ветер силой от 3 до 8 м/с и порывами до 9-14 м/с, в Певеке 20 м/с. Рекомендовано не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить (не выезжать) за пределы населенных пунктов сказали в МЧС

Певек - город на севере Чукотки, добраться до которого можно только по воздуху.