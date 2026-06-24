Спасатели на Чукотке рекомендуют не выезжать за пределы Певека из-за шторма

На севере Чукотки прогнозируется штормовой ветер Спасатели на Чукотке рекомендуют не выезжать за пределы Певека из-за шторма

Москва24 июн Вести.Ветер с порывами до 27 м/с прогнозируется в Певеке на Чукотке, жителям не рекомендовано покидать населенный пункт, сообщили ТАСС в МЧС РФ по региону.

В среду, 24 июня, прогнозируется южный ветер с порывами до 9-14 м/с. На побережье Берингова пролива - до 20 м/с, в Певеке - до 22-27 м/с сообщили в ведомстве

Спасатели рекомендуют жителям не оставлять детей без присмотра, не подходить к ветхим конструкциям, не выходить за пределы населенных пунктов.

Певек - город на севере Чукотки, до него можно добраться только по воздуху.