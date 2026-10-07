Москва7 октВести.На территории Чукотского автономного округа объявлено штормовое предупреждение из-за опасного усиления ветра до 30 метров в секунду. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Порывы ветра с усилениями до 30 м/с прогнозируются местами на побережье Берингова моря и в городском округе Анадырь 25-30 м/с днем 8 октябряговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Жителей региона призвали к бдительности.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков в виде дождя и снега.