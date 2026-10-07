Жителей Чукотки предупредили о штормовом ветре до 30 м в секунду

На Чукотке объявлено предупреждение из-за штормового ветра Жителей Чукотки предупредили о штормовом ветре до 30 м в секунду

Москва7 окт Вести.На территории Чукотского автономного округа объявлено штормовое предупреждение из-за опасного усиления ветра до 30 метров в секунду. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Порывы ветра с усилениями до 30 м/с прогнозируются местами на побережье Берингова моря и в городском округе Анадырь 25-30 м/с днем 8 октября говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Жителей региона призвали к бдительности.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков в виде дождя и снега.