Москва23 окт Вести.На территории Чукотки объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, который в течение ближайших суток местами будет достигать 33 метров в секунду. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Ветер усилениями 23-28 м/с, ночью местами порывами до 33 м/с, с низовой метелью, на восточном побережье и в ГО Анадырь порывы ветра 18-23 м/с, ночью местами усилениями 28-33 м/с с 21.00 23 октября по 21.00 24 октября говорится в канале ведомства в MAX

В МЧС рекомендовали местным жителям сохранять бдительность во время ненастья и при необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.