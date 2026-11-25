Москва25 ноя Вести.Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра объявлено на Чукотке, ненастье прогнозируется в ближайшие сутки. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

По данным "Чукотского УГМС", с 21.00 25 ноября до 21.00 26 ноября на побережье Анадырского муниципального округа прогнозируются порывы ветра до 28 м/с. В городе Анадыре ожидается усиление ветра до 23–28 м/с, днем — до 29–34 м/с. Днем 26 ноября на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра до 27–32 м/с говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что неблагоприятные погодные условия затронут пять муниципальных образований: Анадырь, Анадырский и Провиденский округ, муниципальный округ Эгвекинот, а также Чукотский муниципальный район.