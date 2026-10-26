На Чукотке прогнозируют ветер до 30 м/с и подтопление прибрежных сел

В четырех районах Чукотки ожидают сильный ветер и подтопление прибрежных сел На Чукотке прогнозируют ветер до 30 м/с и подтопление прибрежных сел

Москва26 окт Вести.В четырех районах Чукотки 26-28 октября прогнозируют штормовой ветер и подтопление прибрежных населенных пунктов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, с 21.00 (12.00 по московскому времени) 26 октября до 21.00 27 октября на Беринговом море ожидаются порывы до 25-30 метров в секунду. В Анадырском городском округе ветер также достигнет 25-30 метров в секунду.

С 12.00 (03.00 по времени Москвы) 27 октября до 12.00 28 октября в Анадырском заливе при прохождении циклона прогнозируют сильное волнение с нагоном волны - это может привести к подтоплению прибрежных территорий.

С 21.00 (12.00 мск) 26 октября по 21.00 27 октября в районе Берингова моря прогнозируются порывы ветра 25-30 метров в секунду. В городском округе Анадырь ожидается усиление ветра до 25-30 метров в секунду. С 12.00 (03.00 мск) 27 октября по 12.00 28 октября в акватории Анадырского залива в период прохождения циклона ожидается сильное волнение моря с нагоном волны и подтоплением прибрежных территорий сел говорится в публикации

В зону непогоды попадут Анадырь, Анадырский и Провиденский муниципальные округа, а также муниципальный округ Эгвекинот.

Затопление не исключено в Анадыре, поселке Беринговский, а также в селах Конергино, Мейныпильгыно, Нунлигран, Сиреники, Уэлькаль, Хатырка и Энмелен.

На период циклона спасатели рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов и обходить стороной линии электропередачи и оборванные провода.