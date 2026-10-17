В Крыму ожидаются дожди и грозы, на море – волны высотой до 4 метров

Крым накроют дожди и грозы, на море поднимутся 4-метровые волны В Крыму ожидаются дожди и грозы, на море – волны высотой до 4 метров

Москва17 окт Вести.В Крыму в ближайшие двое суток прогнозируется резкое ухудшение погоды, сообщает ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в мессенджере MAX.

Днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с говорится в публикации

Днем 18 октября и в течение суток 19 октября уровень воды в реках на полуострове может подняться до неблагоприятных отметок, существует угроза схода селей малых объемов.

В Черном море и Керченском проливе из-за сильного ветра высота волн может достигать 3-4 метров, в западной половине Азовского моря – 1,3-2 метров.