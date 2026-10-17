Синоптик Паршина предупредила, что на Крым обрушатся сильные дожди

Сильные ливни обрушатся на Крым Синоптик Паршина предупредила, что на Крым обрушатся сильные дожди

Москва17 окт Вести.Сильные дожди ожидаются в Крыму в воскресенье, 18 октября, из-за сохраняющегося влияния южного циклона, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

По ее словам, этот циклон продолжит находиться над акваторией Черного моря, вблизи южного побережья Крымского полуострова.

Возобновление сильных дождей ожидается в воскресенье в Крыму говорится в сообщении

Согласно прогнозам синоптика, после теплой погоды в конце следующей рабочей недели температура воздуха на полуострове немного понизится и составит 13-17 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал ИС "Вести", что в отдельных районах Крыма и на черноморском побережье Кавказа к концу недели может выпасть до 60 миллиметров осадков.