Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра объявлено в Крыму

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра объявлено в Крыму

Москва4 ноя Вести.На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

4 ноября в Крыму ожидаются дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В крымском МЧС предупредили, что ненастье ожидается также 5 ноября. В этот день порывы ветра могут достигать 25 м/с.