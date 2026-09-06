В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града объявлено в Крыму

Москва6 сен Вести.В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за обильных осадков и сильного ветра в воскресенье, 6 сентября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Утром и днем 6 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В то же время в крымском МЧС напомнили, что на полуострове 6, 7 и 8 сентября действует также предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в центральных, западных, восточных, южных районах и в горах.