Москва28 авгВести.В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение об очень сильном дожде в дневное время 28 августа. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", днем 28 августа в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождьговорится на сайте ведомства
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение. Жителям Курильских островов рекомендуется без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
Ранее синоптики предупреждали, что один из тайфунов, которые движутся на Китай, может дойти до Камчатки.