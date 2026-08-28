На Курилах объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя Штормовое предупреждение из-за сильного дождя объявлено на Курилах

Москва28 авг Вести.В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение об очень сильном дожде в дневное время 28 августа. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", днем 28 августа в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь говорится на сайте ведомства

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение. Жителям Курильских островов рекомендуется без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

Ранее синоптики предупреждали, что один из тайфунов, которые движутся на Китай, может дойти до Камчатки.