Москва27 авгВести.Один из тайфунов, которые движутся на Китай, может дойти до Камчатки. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
В беседе с ТАСС она уточнила, что траектории остальных тайфунов направлены в другие стороны.
Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм "Лала". Пока он направляется как будто бы к Камчаткецитирует агентство синоптика
Ранее мощный тайфун "Долфин" обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигала 42 м/с.
Из-за этого тайфуна правительства восточных провинций Китая эвакуировали более 420 тысяч человек.