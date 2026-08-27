Синоптик Макарова рассказала, что тайфун "Лала" может дойти до Дальнего Востока

Синоптик Макарова: китайский тайфун может коснуться Камчатки Синоптик Макарова рассказала, что тайфун "Лала" может дойти до Дальнего Востока

Москва27 авг Вести.Один из тайфунов, которые движутся на Китай, может дойти до Камчатки. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

В беседе с ТАСС она уточнила, что траектории остальных тайфунов направлены в другие стороны.

Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм "Лала". Пока он направляется как будто бы к Камчатке цитирует агентство синоптика

Ранее мощный тайфун "Долфин" обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигала 42 м/с.

Из-за этого тайфуна правительства восточных провинций Китая эвакуировали более 420 тысяч человек.