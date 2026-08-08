На востоке Китая более 420 тыс. человек эвакуировали из-за приближения тайфуна

В Китае эвакуировали 420 тыс. человек из-за приближения тайфуна На востоке Китая более 420 тыс. человек эвакуировали из-за приближения тайфуна

Москва8 авг Вести.Правительства восточных провинций Китая эвакуировали более 420 тыс. человек из-за приближения мощного тайфуна "Дельфин". Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В городе Тайчжоу провинции Чжэцзян в безопасные места временно перемещены свыше 390 тыс. человек. Еще более 30 тыс. жителей прибрежных районов эвакуированы в Шанхае.

В субботу Китайское метеорологическое управление повысило уровень реагирования на тайфун с четвертого до третьего. В стране действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, где первый уровень является наивысшим.

По прогнозам метеорологов, тайфун "Дельфин" со скоростью ветра более 40 м/с выйдет с моря на восточное побережье Китая в ночь с 9 на 10 августа.