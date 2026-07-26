Власти провинции Гуандун в КНР эвакуировали более 710 тыс. человек из-за тайфуна

На юге Китая из-за тайфуна "Хунся" эвакуировали больше 710 тысяч человек Власти провинции Гуандун в КНР эвакуировали более 710 тыс. человек из-за тайфуна

Москва26 июл Вести.Власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали свыше 710 тысяч человек из-за тайфуна "Хунся", сообщила газета "Наньфан жибао".

Больше всего людей было эвакуировано из городских округов Хуэйчжоу и Шаньвэй — 205 тысяч и 192 тысячи соответственно.

Накануне агентство Синьхуа сообщало об эвакуации более 340 тысяч жителей провинции Гуандун из-за подхода тайфуна.

На юге Китая развернули спасательные суда, вертолеты, а также мобильные группы экстренного реагирования. В безопасные воды направили свыше пяти тысяч судов.

Тайфун "Хунся", скорость ветра которого составляет 45 метров в секунду, обрушился на провинцию Гуандун утром 26 июля.