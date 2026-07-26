Москва26 июлВести.Китайские метеорологи впервые использовали взаимосвязанный рой беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за тайфуном. Объектом уникального исследования стал тайфун "Хунся", сообщает Центральное телевидение Китая.
Специальная группа БПЛА вела непрерывный мониторинг в режиме реального времени на протяжении всего процесса выхода тайфуна на сушу. Беспилотники продолжат сопровождать его по мере продвижения вглубь материка на север.
Тайфун "Хунся", скорость ветра которого достигала 45 м/с, обрушился на южную провинцию Гуандун ранним утром 26 июля, став самым мощным в Китае в 2026 году. В связи с разгулом стихии власти ввели наивысший уровень опасности и экстренно эвакуировали из потенциально опасных районов более 710 тысяч человек.