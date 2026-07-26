Самый мощный тайфун 2026 года в КНР отслеживают при помощи роя БПЛА

В Китае впервые применили рой дронов для наблюдения за тайфуном Самый мощный тайфун 2026 года в КНР отслеживают при помощи роя БПЛА

Москва26 июл Вести.Китайские метеорологи впервые использовали взаимосвязанный рой беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за тайфуном. Объектом уникального исследования стал тайфун "Хунся", сообщает Центральное телевидение Китая.

Специальная группа БПЛА вела непрерывный мониторинг в режиме реального времени на протяжении всего процесса выхода тайфуна на сушу. Беспилотники продолжат сопровождать его по мере продвижения вглубь материка на север.

Тайфун "Хунся", скорость ветра которого достигала 45 м/с, обрушился на южную провинцию Гуандун ранним утром 26 июля, став самым мощным в Китае в 2026 году. В связи с разгулом стихии власти ввели наивысший уровень опасности и экстренно эвакуировали из потенциально опасных районов более 710 тысяч человек.