Метеорологи Китая сообщили о наивысшем уровне опасности из-за тайфуна "Долфин" Наивысший уровень опасности объявлен в Китае из-за приближения тайфуна "Долфин"

Москва9 авг Вести.Центральная метеостанция Китая объявила наивысший, красный уровень опасности из-за приближения к берегам страны тайфуна "Долфин".

Власти восточных провинций Китая ранее эвакуировали более 420 тыс. человек из-за приближения этого тайфуна.

Как информируют метеорологи, вечером в воскресенье тайфун выйдет на восточное побережье Китая - между уездами Саньмэнь провинции Чжэцзян и Фудин провинции Фуцзянь, пишет ТАСС.

Отмечается, что ветер на берегу будет достигать скорости в 38-45 метров в секунду.

С учетом уровня опасности в Китае принимаются решения об использовании ресурсов, чтобы предотвратить жертвы, снизить ущерб и ликвидировать последствия стихии.

Ранее сообщалось, что китайские метеорологи начали применять взаимосвязанный рой беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за тайфунами.