Удар стихии в Китае заставил покинуть свои дома почти 65 тысяч человек

Около 65 тысяч человек эвакуированы в Китае за сутки из-за ливней Удар стихии в Китае заставил покинуть свои дома почти 65 тысяч человек

Москва2 авг Вести.Порядка 65 тысяч человек эвакуированы в юго-западной китайской провинции Сычуань из-за обильных ливней.

Наибольшее количество осадков за последние сутки выпало в поселке Баофэй уезда Жэньшоу - 186 миллиметров, передает Центральное телевидение Китая.

По состоянию на 07.00 (02.00 мск – прим. ред.) 2 августа за последние сутки в 119 уездах, городах и районах 20 городских округов и автономных округов провинции Сычуань заранее были заблаговременно эвакуированы 64 609 человек говорится в сообщении

По данным телеканала, с начала сезона паводков в провинции были заблаговременно эвакуированы почти 882 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что столицу Казахстана Астану накрыл мощный залповый ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В течение нескольких минут дороги и улицы города превратились в бурные реки с плывущими по ним автомобилями.