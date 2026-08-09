Мощный тайфун "Долфин" обрушился на восток Китая Тайфун "Долфин" со скоростью ветра 42 м/с обрушился на Китай

Москва9 авг Вести.Мощный тайфун "Долфин" обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигала 42 м/с, сообщило Центральное телевидение Китая.

Первый удар стихии пришелся на городской уезд Тайчжоу около 17.30 по местному времени (12.30 по московскому). Примерно через час тайфун повторно обрушился на городской округ Вэньчжоу. Тогда скорость ветра достигала 38 м/с.

Ранее Центральная метеорологическая станция Китая объявила красный (наивысший) уровень предупреждения в связи с приближением тайфуна. В преддверии удара стихии власти восточных регионов Китая эвакуировали более 420 тысяч человек.