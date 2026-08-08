В Японии около 56 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна

Более 55 тысяч домохозяйств остались без света в Японии из-за тайфуна В Японии около 56 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна

Москва8 авг Вести.Около 56 тысяч домовладений остались без электроснабжения в самой южной японской префектуре Окинава, а также на острове Амами из-за прохождения разрушительного тайфуна "Долфин". Об этом сообщает национальное общественное телевидение Японии.

В метеорологической службе отмечают, что порывы ветра в эпицентре стихии над открытым океаном достигают 60 метров в секунду.

В административном центре Окинавы — городе Наха — скорость порывов фиксируется на отметке до 30 метров в секунду. Ураганный ветер сопровождается обильными осадками. По прогнозам синоптиков, до утра 9 августа их объем в регионе может составить до 180 миллиметров.

В настоящее время штормовой фронт смещается со скоростью порядка 15 километров в час по направлению к китайскому побережью.

Ранее стало известно, что почти 40 человек погибли при землетрясении на острове Кюсю в Японии.