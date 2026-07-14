Тишковец рассказал, где на Дальнем Востоке будет "поливать" тайфун "Бави" "Польет": метеоролог рассказал, что принесет тайфун "Бави" на Дальний Восток

Москва14 июл Вести.Тайфун "Бави" смещается в сторону России. До дальневосточных регионов он доберется в "ослабленном виде". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Еще в воскресенье вихрь сохранял форму плотных, "почти идеально круглых" облаков. В понедельник началась "разбалансировка", отметил он.

Облачные поля стали вытягиваться в меридианальном направлении, и через Корейский полуостров шторм двинулся на север. По нашим прогнозам, в ближайшие несколько суток он будет смещаться вдоль берегов Японского и Охотского морей, и в течение сегодняшнего дня его влияние начнут ощущать жители Приморского края. К этому моменту "Бави" лишится статуса тайфуна и переродится в обычный тихоокеанский циклон. Тем не менее осадки в его области останутся чрезвычайно интенсивными. Мощные ливни будут продолжаться двое суток, а основной удар стихии примут на себя именно Приморский и Хабаровский края. В Уссурийске и Советской Гавани поливать будет в два-три раза сильнее сказал Тишковец

Тайфун "Бави" за минувшие сутки нанес значительный ущерб Китаю: из‑за стихии обрушились крыши, повалены деревья, произошли наводнения и оползни. В провинции Чжэцзян пришлось эвакуировать порядка 2,7 миллиона человек. Также было остановлено движение поездов, прервано авиасообщение. Только в Шанхае отменили свыше 1,2 тысячи рейсов. По силе "Бави" — самый мощный июльский тайфун на востоке Китая с 1949 года.