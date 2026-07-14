Метеоролог рассказал о влиянии тайфуна "Бави" на температуру на Дальнем Востоке Тишковец: тайфун "Бави" принес на Дальний Восток потепление

Москва14 июл Вести.Вторжение в дальневосточные регионы России тайфуна "Бави" принесло "позитивные" изменения. Произошли изменения в температурном режиме. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Смещаясь, циклон "гонит" в эти регионы "очень теплые" воздушные массы. К середине недели они "захватят" весь Дальний Восток, отметил синоптик.

Почти везде будет выше плюс 25 градусов. Во Владивостоке уже в понедельник резко потеплело, до плюс 27. Сегодня [во вторник] из-за плотной облачности температура немного понизится. Но со среды снова станет расти, вплоть до плюс 29 градусов в четверг. К тому моменту "Бави" уже покинет Приморье, и погода окончательно успокоится сказал Тишковец

Ранее метеоролог назвал города, которые "Бави" будет "поливать".