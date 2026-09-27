Штормовое предупреждение объявили на Кубани из-за ливней и града На Кубани из-за ливней и града объявлено штормовое предупреждение

Москва27 сен Вести.В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края (ТЦМП ЧС).

По данным центра, с 28 сентября до 1 октября на территории региона ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

На реках Черноморского побережья от Анапы до Магри уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.