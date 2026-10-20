Москва20 октВести.На юге Республики Крым, а также в горах будет продолжатся выпадение большого количества осадков. Об этом сообщает республиканское МЧС России.
Утром и в первую половину дня на южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дождиговорится в канале министерства
В настоящее время известно о том, что, начиная с 17 октября, когда в регионе начало действовать штормовое предупреждение, выпал исторический максимум осадков. На Ялту выпало 509 мм.
Обстановка на южном побережье Крыма остается сложной.
Ранее стало известно о начавшейся эвакуации.