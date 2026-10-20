Режим ЧС введен в Ялте из-за подтоплений после сильных дождей В Ялте объявлен режим ЧС из-за подтоплений, вызванных сильными дождями

Москва20 окт Вести.Крымские спасатели продолжают борьбу с последствиями непогоды. Осадки в регионе продолжаются, в Ялте объявлен режим ЧС, передает региональный главк МЧС России. Там выпало более 400 мм осадков.

В соответствии с Постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная Чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования говорится в мессенджере MAX

По информации Крымского гидрометцентра, самой сложной остается ситуация на территории Южного берега Крыма в пгт. Кореиз. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжались всю ночь. Спасатели расчищают дороги от крупного мусора и камней, две улицы уже освобождены. Создано две временные дамбы. На базе администрации поселка работает межведомственный оперативный штаб. Обстановка находится под постоянным мониторингом.

За прошедшие сутки, в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории МО Алушта, МО Судак, МО Феодосия, МО Ялта и Бахчисарайского района зарегистрированы происшествия, связанные с падением столбов освещения и деревьев уточняется в сообщении

В Судаке подтоплено несколько частных домовладений. Ведутся аварийно-спасательные работы. В ликвидации происшествий участвуют 187 человек, привлечено 38 единиц техники.