В МЧС заявили о стабилизации ситуации в затопленной Ялте

Специалистам удалось стабилизировать ситуацию в затопленной Ялте В МЧС заявили о стабилизации ситуации в затопленной Ялте

Москва21 окт Вести.Специалистам удалось стабилизировать обстановку в Ялте, затопленной после дождей и схода воды с гор. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, ситуация в округе находится под контролем.

Продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий подтопления на территории МО Ялта. Ситуация находится под контролем. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось стабилизировать обстановку говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что мощные потоки воды с гор все еще поступают, высокий уровень зафиксирован возле рек Гува и Дерекойка.

Непростая ситуация в городе сложилась после обильных осадков, существенно превысивших месячную норму. В городе действует режим ЧС. в зоне подтопления оказались троллейбусный парк и крокодиляриум.

Работы на местах ведутся круглосуточно, в том числе в ручном режиме. Возводятся дамбы, русла перенаправляются дальше от жилых домов и сооружений. Применяется более 35 единиц техники.

Часть местных жителей эвакуирована, для них развернут пункт временного размещения. Пожилого человека, которому стало плохо, пришлось спасать через крышу.