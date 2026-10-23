Москва23 окт Вести.Уровень воды в реках Ялты начал снижаться, при этом работы по ликвидации последствий стихии, а также возведения временных дамб продолжаются. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

[Уже] возведено 35 временных дамб протяженностью 2849 метров с использованием 5895 мешков, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.

По словам замглавы администрации Ялты Светланы Шевченко, ситуация в районе троллейбусного парка, а также в Кореизе улучшилась. Уровень воды снижается, однако основные усилия сосредоточены на расчистке русла реки Гува. При это наиболее сложная ситуация остается в Алупке — в центре города установлены водозадерживающие преграды, смонтированы водоналивные дамбы, проводится корректировка течения реки Хара-Баир.

Борьбу со стихией на южном берегу Крыма ведут уже пятые сутки. Ночью вода зашла на некоторые улицы Алупки … Весь поток воды проходит через … территорию [кафе], затем водопадом срывается вниз … и дальше несется к историческому центру города … Внутри здания воды примерно по пояс передает корреспондент ИС "Вести"

Работы по ликвидации последствий стихии продолжается без остановки, мониторинг ситуации ведется круглосуточно.