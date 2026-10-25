Власти Ялты рассказали о ситуации с подтоплениями Власти Ялты: на отдельных участках вода продолжает поступать

Москва25 окт Вести.В Ялте на отдельных участках вода продолжает поступать, несмотря на отсутствие дождя, в связи с этим продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.

Пока на отдельных участках вода продолжает поступать, несмотря на отсутствие дождя. На Ай-Петри много карстовых пещер и пустот: после большого объема осадков вода накапливается в горном массиве, создается давление, происходят прорывы, и вода выходит уже в других местах. Поэтому новые очаги подтопления появляются даже сейчас, и определить источники пока невозможно написала она в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время спасатели продолжают отводить воду от домов, расчищать территории, восстанавливать проезды и обеспечивать нормальную жизнедеятельность. Ко всему прочему, специалисты осматривают территории, где вода начала сходить.

Шевченко добавила, что объективно оценить ущерб можно будет после полного осушения территории. Затем будет проведена дезинфекция и большая работа по очистке русел рек и ручьев, восстановлению водоотводной инфраструктуры, подпорных стен и других поврежденных объектов.

19 октября стало известно, что в Ялте за сутки выпала 2-месячная норма осадков. Позднее там ввели режим ЧС. Часть местных жителей была эвакуирована из-за подтоплений.

23 октября сообщалось, что уровень воды в реках Ялты начал снижаться, однако на отдельных участках ситуация остается непростой.