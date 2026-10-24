В Ялте снижается уровень воды на территории троллейбусного парка

В троллейбусном парке Ялты после затопления снижается уровень воды В Ялте снижается уровень воды на территории троллейбусного парка

Москва24 окт Вести.В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В троллейбусном парке, где несколько дней назад затопило общественный транспорт, уровень воды снизился, сообщает региональное МЧС.

Уровень воды в троллейбусном парке Ялты снижается. Поврежденный электротранспорт эвакуирован, а инженерная техника расширяет русло реки и убирает нанесенный грунт для беспрепятственного оттока воды говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Ялте эвакуируют троллейбусы, расчищают парк и русла рек.