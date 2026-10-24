Москва24 октВести.В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В троллейбусном парке, где несколько дней назад затопило общественный транспорт, уровень воды снизился, сообщает региональное МЧС.
Уровень воды в троллейбусном парке Ялты снижается. Поврежденный электротранспорт эвакуирован, а инженерная техника расширяет русло реки и убирает нанесенный грунт для беспрепятственного оттока водыговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Ялте эвакуируют троллейбусы, расчищают парк и русла рек.